Başkan Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarı elde eden milli sporcular için tebrik mesajı geldi.

İŞTE ERDOĞAN'IN TEBRİK MESAJI:

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum.