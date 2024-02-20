Haberler Güreş Başkan Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik mesajı!

Başkan Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarı elde eden milli sporcularımızı kutladı. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 22:49 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 22:56
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Başkan Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarı elde eden milli sporcular için tebrik mesajı geldi.

İŞTE ERDOĞAN'IN TEBRİK MESAJI:

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum.

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