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Türk güreşinde bir ilkİkiz kardeşler finalde karşı karşıya geldi

'da devam eden seçmelerinde, ikiz kardeşler ile finalde yarıştı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:47
Türk güreşinde bir ilkİkiz kardeşler finalde karşı karşıya geldi

'da devam eden Serbest Güreş seçmelerinde bir ilk yaşandı. adına güreşen Aybastılı ikiz kardeşler 57 kiloda finalde karşı karşıya geldi.

Finalde geçen yılın 2.'si kardeşi 'u mağlup ederek birinci oldu. Güreş tarihte ilk defa ikiz kardeşler böylesine önemli bir finalde karşı karşıya geldiler. İkizlerin finali son derece çekişmeli geçti. Aynı kiloda mücadele eden ikizler ve Ahmet kardeşler Milli Takım forması için mücadele edeceklerini belirterek en büyük hedeflerinin günün birinde şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek olduğunu söylediler.

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