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Kadın milli güreşçiler Polonya'da takım halinde 3. oldu

, Polonya'da düzenlenen Turnuvası'nda kadınlarda 1 altın, 4 kazanarak, takım halinde 3. oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 09:44
Kadın milli güreşçiler Polonya'da takım halinde 3. oldu

, Polonya'da düzenlenen Turnuvası'nda kadınlarda 1 altın, 4 kazanarak, takım halinde 3. oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada kadınlarda Avrupa ve dünya şampiyonu Yasemin Adar finalde rakibi son Avrupa şampiyonu Rus Ekaterina Bukina'yı 9-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada Türkiye Kadın Milli Takımı 3. oldu.

Kadın milli sporculardan 50 kiloda , 55 kiloda Mehlika Öztürk, 62 kiloda Cansu Aksoy, 65 kiloda Aslı Demir de bronz madalya elde etti.

Ayrıca, Hırvatistan Grand-Prix Zagreb Open ve Polonya Uluslararası Zilkowski Pytlasainski Poland Open turnuvalarında grekoromende; , Kerem Kamal, Elçin Ali ve Abrurrahman Altan kazandı.

Milli güreşçiler , Ahmet Gümüş, ve da finalde rakiplerine yenilerek ikincilik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Diğer sıkletlerde ise müsabakalar bugün yapılacak.

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