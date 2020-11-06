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Milli güreşçiler Polonya'da destan yazdı! 14 madalya aldık

Polonya'da düzenlenen Turnuvası'na Türk güreşçiler damga vurdu. 2 gün süren turnuvada toplam 14 madalya kazanan Takımı, şampiyonluğu göğüsledi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 12:18 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 13:12
Milli güreşçiler Polonya'da destan yazdı! 14 madalya aldık

, Polonya'da düzenlenen Turnuvası'nda 4 altın, 3 gümüş, 7 kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre serbest güreş milli takımı organizasyonun ikinci gününde 92 kiloda Erhan Yaylacı ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz altın, 92 kiloda Arif Özen gümüş, 86 kiloda Selim Yaşar ve Fatih Erdin bronz madalya elde etti.

14 MADALYA İLE ŞAMPİYON!

Serbest Stil Güreş Milli Takımı iki gün süren turnuvada toplam 14 madalya kazanarak takım halinde şampiyon olmayı başarırken Polonya ikinci Moldova ise 3. basamakta yer aldı.

Kadınlarda iki sıklette başlayan müsabakalarda 50 kiloda bronz madalya kazandı.

Organizasyon kadınlarda yarın grekoromen stilde yarın ve pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

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