Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası başladı
08 Mart 2019, Cuma
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başladı

Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası başladı

tarafından organize edilen , Erzincan'da başladı.

Şampiyonanın açılışı sebebiyle Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması sonrası Erzincan Belediyesine ait Mehteran Takımı konser verdi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, törende yaptığı konuşmada, sağlıklı nesillerin inşasında sporun hayatın merkezine taşınması gerektiğini söyledi.

İnsanlık tarihinin en eski sporları arasında yer alan güreşin, ata sporu olduğunu vurgulayan Arslantaş, şöyle konuştu:

"Geçmişten beri uluslararası müsabakalarda aldığımız güzel neticeler, halkımızın güreşe olan ilgisini de arttırmıştır. Tarihte güreş bizim hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Düğünlerde, bayramlarda, şenliklerde yaygın şekilde yapılmış, yediden yetmişe herkesin iştirak ettiği geniş katılımlı bir etkinlik olmuştur. Bizim için böyle değerli bir spor dalının Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını dile getirerek, "Bu turnuvanın Erzincan'da düzenlenmesi için gösterdikleri gayretlerden ötürü, federasyon başkanına ve il temsilcisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Belediye olarak sporun her türlüsüne destek veriyoruz ancak ata sporu denilince bambaşka bakıyoruz. Güreşin yaşatılması ve bu branşta dünyada söz sahibi olabilmemiz için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz, bundan kimsenin endişesi olmasın. Turnuvanın hayırlı, uğurlu ve başarılı geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Süreyya Yoğurtçu ise güreşin Türk sporunun lokomotifi olmaya devam ettiğini belirterek, organizasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Törende, Türkiye Güreş Federasyonu yetkililerince, katkılarından dolayı Vali Arslantaş'a plaket takdim edildi.

Konuşmaların ardından, 50 ilden 600 sporcunun katıldığı şampiyonda müsabakalara geçildi.

Organizasyon, 10 Mart Pazar günü yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.

  1. 08.03.2019
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