Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda 3. gün tamamlandı
Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nın üçüncü gününde milli sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusçuk kentinde gerçekleştirilen turnuvada, kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar altın madalya kazandı.
Organizasyonda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 74 kiloda da Yakup Gör bronz madalya aldı.
Turnuva yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda 3. gün tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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