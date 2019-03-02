Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda 3. gün tamamlandı
02 Mart 2019, Cumartesi
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Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda 3. gün tamamlandı

Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda 3. gün tamamlandı

'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nın üçüncü gününde milli sporcular, birer altın, gümüş ve elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusçuk kentinde gerçekleştirilen turnuvada, kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar altın madalya kazandı.

Organizasyonda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 74 kiloda da aldı.

Turnuva yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

  1. 03.03.2019
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