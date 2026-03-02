CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe Gülmeyi unuttu

Gülmeyi unuttu

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe son 4 maçta hem galibiyeti hem de golü unuttu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Gülmeyi unuttu

Göztepe, Karagümrük'ü 2-1 yenerek düşme hattındaki rakibini geçtikten sonra ciddi bir form düşüşü yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son 4 maçta galibiyet alamadı, 3 maçtır gol atamıyor ve üst sıralardaki yerini korumakta zorlanıyor; rakipleri ise galip gelerek baskıyı artırdı. Son 4 maçtır gol atamayan Göztepe, 24 haftada attığı 27 golle ilk 6 sıra içerisindeki takımlar arasında en az skor üreten ekip konumunda. Gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, 24 maçta 16 gole geçit vererek ligin en az gol yiyen takımı.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, "Futbolcuların bu tür anlarda güçlü bir karakter ortaya koymaları elzemdir. Yöneltilen olumsuz eleştirilere verilecek en iyi cevap, sahada gösterilecek performanstır" yorumunu yaptı.

F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor
F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD-İsrail-İran savaşında üçüncü gün: Tahran'a yeni bombardıman Lübnan'a füze saldırısı
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım!
Saran'dan tek cümlelik açıklama!
F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı! F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı! 01:01
Saran'dan tek cümlelik açıklama! Saran'dan tek cümlelik açıklama! 01:01
F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor 01:01
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:01
Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! 01:01
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:01
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 01:01
F.Bahçe Beko'dan Jasikevicius açıklaması! F.Bahçe Beko'dan Jasikevicius açıklaması! 01:01
UEFA duyurdu! Listede Türkiye'den sadece G.Saray var UEFA duyurdu! Listede Türkiye'den sadece G.Saray var 01:00
Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? 01:00
Başkentte kazanan çıkmadı! Başkentte kazanan çıkmadı! 01:00
G.Saraylı yıldızın yeni takımı duyuruldu! G.Saraylı yıldızın yeni takımı duyuruldu! 01:00