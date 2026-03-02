Gülmeyi unuttu

Göztepe, Karagümrük'ü 2-1 yenerek düşme hattındaki rakibini geçtikten sonra ciddi bir form düşüşü yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son 4 maçta galibiyet alamadı, 3 maçtır gol atamıyor ve üst sıralardaki yerini korumakta zorlanıyor; rakipleri ise galip gelerek baskıyı artırdı. Son 4 maçtır gol atamayan Göztepe, 24 haftada attığı 27 golle ilk 6 sıra içerisindeki takımlar arasında en az skor üreten ekip konumunda. Gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, 24 maçta 16 gole geçit vererek ligin en az gol yiyen takımı.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, "Futbolcuların bu tür anlarda güçlü bir karakter ortaya koymaları elzemdir. Yöneltilen olumsuz eleştirilere verilecek en iyi cevap, sahada gösterilecek performanstır" yorumunu yaptı.