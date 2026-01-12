CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Forvete Sambacı

Brezilya pazarına üs kuran Göz-Göz, Antunes ve Luiz’in ardından Operario U20’de oynayan Caua Lima’yı radarına aldı. Potansiyeli yüksek olan genç forvet kiralanacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Trendyol Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Transferde Brezilya'ya üs kuran İzmir temsilcisinin, geleceğe yatırım amaçlı olarak Brezilya Serie B ekiplerinden Operario'da oynayan 20 yaşındaki hücum oyuncusu Caua Lima ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Genç oyuncunun uzun süredir Göztepe'nin scout ekibi tarafından takip edildiği ve teknik heyetin de Brezilyalı golcü Lima hakkında olumlu rapor verdiği bildirildi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

Bu sezon Operario formasıyla 7 resmi karşılaşmada görev alan 20 yaşındaki genç hücum oyuncusu, istatistiklerinin ötesinde potansiyeliyle ön plana çıkıyor. Sözleşmesi 2028'de bitecek Lima için yönetimin şartlarını zorladığı ve satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olduğu, görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği belirtildi. Göztepe cephesinde bu transferin, kulübün genç ve dinamik oyunculara yatırım yapma stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı.

GÖZ-GÖZ'DE 8. BREZİLYALI OLACAK

Ara transferin hızlı ekibi Göztepe, Brezilya pazarından vazgeçmiyor. Ara transferde yine Brezilya'dan on numara Antunes ve son olarak golcü Luiz'e imza attıran sarı- kırmızılılar, Lima transferini de gerçekleştirirse, takımdaki sambacı sayısı 8'e yükselecek.

