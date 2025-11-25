CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe Süper Lig’de en az gol yiyen takım oldu!

Göztepe Süper Lig’de en az gol yiyen takım oldu!

Trendyol Süper Lig’de Göztepe, geride kalan 13 haftada kalesinde sadece 6 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle 23 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 11:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe Süper Lig’de en az gol yiyen takım oldu!
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13 haftada kalesinde sadece 6 gol gören Göztepe, rakip kaleleri ise 15 kez havalandırdı.

Geçen sezon özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla dikkati çeken Göztepe, bu sezona da iyi başladı.

İlk 8 haftada yenilgi görmeyen sarı-kırmızılılar, oyun sistemiyle de farklı bir performans ortaya koydu.

Ligin ilk 13 haftasında kalesinde sadece 6 gol görerek en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, sadece 4 takımdan gol yedi.

İlk 3 haftada kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, bu sezon kalesindeki ilk golü 4. haftada TÜMOSAN Konyaspor maçında yedi.

Beşinci haftadaki Zecorner Kayserispor deplasmanında da kalesinde 1 gol gören İzmir ekibi, Beşiktaş, ikas Eyüpspor ve Rams Başakşehir maçlarında kalesini gole kapattı.

Dokuzuncu haftada Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak namağlup ünvanını kaybeden Göztepe, Galatasaray deplasmanında ise 3 gol yedi.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor maçlarında da kalesini gole kapatmayı başaran sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 6 golle en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor.

3'LÜ DEFANSIN BAŞARISI

Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, geçen sezonda olduğu gibi bu sezon da takımını 3'lü savunma sistemiyle oynatıyor.

Savunmaya Brezilyalı stoper Allan Godoi, sağ bek Arda Okan Kurtulan ve sol bek Tunuslu Amin Cherni'yi transfer eden Göztepe, kaleci Lis'in de başarılı grafik çizmesiyle geçen sezonki performansının üzerine çıktı.

Geçen sezon 13 maçta 19 gol yiyen İzmir temsilcisi, bu sezon ise kalesinde sadece 6 gole izin verdi. Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 de yenilgi alan Göztepe, rakip kalelere 15 gol atma başarısı gösterdi.

İzmir temsilcisi, topladığı 23 puanla ligin 5. sırasında kendisine yer buldu.

GALATASARAY 8 GOL YEDİ

Göztepe'nin ardından kalesinde 8 gol gören lider Galatasaray ligde en az gol yiyen ikinci takım olurken, Trabzonspor ise 11 golle 3. sırada yer aldı.

Ligde Zecorner Kayserispor 31 golle kalesinde en fazla gol gören takım olarak dikkati çekerken, Kayseri ekibini 24 golle Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takip etti.

Osimhen gelişmesi! Union SG maçında...
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Son dakika: İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?
Cimbom'dan transfer kapışması!
Lewa'dan F.Bahçe'ye transfer şartı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı Dynavit'te Şampiyonlar Ligi sınavı! Eczacıbaşı Dynavit'te Şampiyonlar Ligi sınavı! 11:44
Beşiktaş BOA, Charnay Basket'i konuk edecek! Beşiktaş BOA, Charnay Basket'i konuk edecek! 11:35
Fenerbahçe Opet, Olympiakos'a konuk olacak! Fenerbahçe Opet, Olympiakos'a konuk olacak! 11:25
G.Saray 4. formasını yıldızları ile tanıttı! G.Saray 4. formasını yıldızları ile tanıttı! 11:21
Osimhen gelişmesi! Union SG maçında... Osimhen gelişmesi! Union SG maçında... 11:20
Napoli-Karabağ maçı detayları! Napoli-Karabağ maçı detayları! 11:19
Daha Eski
Galatasaray FIBA Avrupa Ligi’nde son maçına çıkıyor! Galatasaray FIBA Avrupa Ligi’nde son maçına çıkıyor! 10:54
Marsilya-Newcastle United maçı detayları! Marsilya-Newcastle United maçı detayları! 10:52
Cimbom'dan transfer kapışması! Cimbom'dan transfer kapışması! 10:47
Alperen Şengün Rockets’ı zaferle taşıdı! Alperen Şengün Rockets’ı zaferle taşıdı! 10:42
Manchester City-Bayer Leverkusen maçı detayları! Manchester City-Bayer Leverkusen maçı detayları! 10:35
Kayserispor ilk kez yenildi! Kayserispor ilk kez yenildi! 10:29