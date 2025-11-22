Formayı kaptı

Süper Lig'de Kocaelispor'u konuk edecek olan Göztepe'de son haftaların çıkışa geçen oyuncusu Efkan Bekiroğlu'na yine ilk 11 yolu gözüktü. Son maçlarda Beninli orta saha Junior Olaitan'ın sakatlığı ve disiplin sorunları nedeniyle yedek kalmasının ardından formayı kapan Efkan'ın Kocaelispor maçında da sahada yer alacağı bildirildi. Oynadığı zamanlarda etkili olan 30 yaşındaki 10 numara, bu sezon Göztepe formasıyla 11 maça çıktı. Efkan, 11 karşılaşmada 408 dakika boy gösterirken, 2 gol ve 1 asistle oynadı. Tecrübeli hücumcu, Göztepe forması ile ilk golünü 5'inci haftada deplasmanda 1-1 sona eren Kayserispor maçında atarken, diğer sevincini 3-1 kaybedilen Galatasaray maçında yaşamıştı. Efkan, son 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçında ise Juan'ın ikinci golünde asiste imza atan isim oldu.