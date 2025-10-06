CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe Süper Lig'de en az gol yiyen takım konumunda!

Göztepe Süper Lig'de en az gol yiyen takım konumunda!

Göztepe, Trendyol Süper Lig’deki 8 haftalık periyotta kalesinde sadece 2 gol görerek, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. işte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 11:05 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 11:09
Göztepe Süper Lig'de en az gol yiyen takım konumunda!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sezonun ilk 8 haftasında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan topladı ve ligde ikinci sıraya yerleşti. İzmir temsilcisi, bu süreçte birçok alanda zirve mücadelesi verirken, özellikle savunma performansıyla öne çıktı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, şu ana kadar oynadıkları 8 maçın 6'sında kalesini gole kapatırken, sadece iki karşılaşmada toplam 2 gol yedi. Bu savunma performansıyla Göztepe, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.

ÜÇLÜ STOPER HATTI DUVAR OLDU

Savunma performansıyla dikkat çeken Göztepe'de üçlü defans hattı adeta geçit vermiyor. Bu bölgede şimdiye kadar beş farklı oyuncu görev aldı. Malcom Bokele, Heliton ve Allan Godoi defansın vazgeçilmez isimleri olurken, zaman zaman Furkan Bayır ile Taha Altıkardeş de bu rotasyona dahil oldu. İzmir ekibinin stoperleri, uzun boyları sayesinde hava toplarında rakiplerine üstünlük kurarken, disiplinli oyun anlayışlarıyla da merkezden gelişen atakları etkisiz hale getirerek savunmada güven veriyor.

LİS ELEŞTİRİLERE SAHADA YANIT VERDİ

Geçtiğimiz sezon eleştirilerin odağında yer alan Mateusz Lis, bu sezon gösterdiği performansla adeta kendini yeniden kanıtladı. Oynanan 8 maçın tamamında 90 dakika görev yapan tecrübeli kaleci, toplamda 720 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 6 maçta kalesini gole kapatarak önemli bir başarıya imza atan Polonyalı eldiven, sergilediği kurtarışlarla birçok maçta ön plana çıktı. Mateusz Lis, bu çıkışıyla sezonun en formda oyuncularından biri olurken, takımın vazgeçilmez isimleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

KANAT BEKLER HEM SAVUNMAYA HEM DE HÜCUMA KATKI VERİYOR

Göztepe'nin bu sezon üçlü savunma sisteminde kanat bekleri olarak görev yapan Cherni ve Arda Okan Kurtulan, yalnızca istikrarlı performanslarıyla değil, sahaya yansıttıkları katkıyla da dikkat çekiyor. Her iki oyuncu da 8 maçın tamamına ilk 11'de başlarken, hem savunmada hem de hücumda takımlarına önemli destek sağladı. Sol kanat Cherni, şu ana kadar 695 dakika sahada kalıp 2 asistle oynarken, sağ kanat Arda Okan Kurtulan ise 681 dakikalık sürede 1 asist üretti. Gösterdikleri performansla bu iki isim, bu sezon Göztepe'nin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

SON DAKİKA
