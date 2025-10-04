CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Göztepe Göztepe üstün

Göztepe üstün

Ligde pazar günü Başakşehir'i ağırlayacak namağlup Göztepe rakibiyle oynadığı 5 lig karşılaşmasının 4'ünü kazandı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Göztepe üstün

Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'le karşılaşacak Göztepe son yıllarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar 2021'den beri turuncu-lacivertlilerle oynadığı 5 lig maçının 4'ünü kazanıp sadece 1 mağlubiyet elde etti. Göztepe ilk olarak 14 Şubat 2021'de Başakşehir'i evinde 2-1 yendi. Göz-Göz, 2021-22'de ise Başakşehir'i hem içeride hem de dışarıda mağlup etti.

VARSA YOKSA GALİBİYET

Göztepe geçen sezonun ilk devresinde Başakşehir'e deplasmanda 4-1'lik skorla boyun eğerek bu serideki ilk yenilgisini aldı. Rövanşta bu kez İzmir'de sahaya çıkan Göztepe bu maçı 4-1 kazandı. Yarın bir kez daha galip gelip Avrupa yolunda önemli bir engeli aşmaya çalışacak Göztepe'de sakat olan sağ bek Ogün Bayrak ile Beninli orta saha Olaitan forma giyemeyecek.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
