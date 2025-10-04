Göztepe üstün

Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'le karşılaşacak Göztepe son yıllarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar 2021'den beri turuncu-lacivertlilerle oynadığı 5 lig maçının 4'ünü kazanıp sadece 1 mağlubiyet elde etti. Göztepe ilk olarak 14 Şubat 2021'de Başakşehir'i evinde 2-1 yendi. Göz-Göz, 2021-22'de ise Başakşehir'i hem içeride hem de dışarıda mağlup etti.

VARSA YOKSA GALİBİYET

Göztepe geçen sezonun ilk devresinde Başakşehir'e deplasmanda 4-1'lik skorla boyun eğerek bu serideki ilk yenilgisini aldı. Rövanşta bu kez İzmir'de sahaya çıkan Göztepe bu maçı 4-1 kazandı. Yarın bir kez daha galip gelip Avrupa yolunda önemli bir engeli aşmaya çalışacak Göztepe'de sakat olan sağ bek Ogün Bayrak ile Beninli orta saha Olaitan forma giyemeyecek.