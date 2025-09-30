CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe duvarı

Göztepe duvarı

İzmir ekibi, lider G.Saray’la birlikte ligin en iyi savunma yapan takımı oldu

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe duvarı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe savunma performansıyla öne çıkıyor. Atletik ve mücadele gücü yüksek orta sahası ile dikkat çeken sarıkırmızılı takım, 7. haftada Eyüpspor karşısında da kalesini gole kapadı. İzmir temsilcisi, 7'de 7 yapan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'la birlikte en iyi defans performansını gösterdi. 7 maçta kalesinde sadece 2 gol gören Göz Göz'ün savunmacıları rakip forvetlerin korkulu rüyası oldu. Göztepe İzmir'de oynadığı Konyaspor ve rakip sahadaki Kayserispor müsabakalarında kalesini gole açtı. İki maç da 1-1 berabere sonuçlanırken, Göz-Göz, Çaykur Rizespor (D), Fenerbahçe, Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Eyüpspor (D) karşılaşmalarında kalesini başarıyla savundu. İzmir ekibi Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı 3-0, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerken, Fenerbahçe ve Eyüpspor'la da golsüz berabere kaldı.

BANKOLAR HELİTON VE BOKELE

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov savunmaya övgüler yağdırdı. Defansın sigortası olan Heliton ve Bokele'nin istikrarlı ve uyumlu oyunları da bu başarıda öne çıkan faktörlerden oldu. Stoilov'un vazgeçemediği iki isim 7 maçın tamamında ilk 11'de şans buldu.

Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
DİĞER
Beşiktaş-Kocaelispor maçında ilginç anlar! Cerny’nin golü öncesi...
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım
F.Bahçe'de flaş Kerem iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı 00:21
Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! 00:21
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... 00:21
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:21
Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! 00:21
Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım 00:21
Daha Eski
F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! 00:21
Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... 00:21
Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! 00:21
G.Saray–Liverpool maçı için flaş tahmin! G.Saray–Liverpool maçı için flaş tahmin! 00:21
Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! 00:21
Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i 00:21