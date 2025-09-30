Göztepe duvarı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe savunma performansıyla öne çıkıyor. Atletik ve mücadele gücü yüksek orta sahası ile dikkat çeken sarıkırmızılı takım, 7. haftada Eyüpspor karşısında da kalesini gole kapadı. İzmir temsilcisi, 7'de 7 yapan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'la birlikte en iyi defans performansını gösterdi. 7 maçta kalesinde sadece 2 gol gören Göz Göz'ün savunmacıları rakip forvetlerin korkulu rüyası oldu. Göztepe İzmir'de oynadığı Konyaspor ve rakip sahadaki Kayserispor müsabakalarında kalesini gole açtı. İki maç da 1-1 berabere sonuçlanırken, Göz-Göz, Çaykur Rizespor (D), Fenerbahçe, Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Eyüpspor (D) karşılaşmalarında kalesini başarıyla savundu. İzmir ekibi Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı 3-0, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerken, Fenerbahçe ve Eyüpspor'la da golsüz berabere kaldı.

BANKOLAR HELİTON VE BOKELE

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov savunmaya övgüler yağdırdı. Defansın sigortası olan Heliton ve Bokele'nin istikrarlı ve uyumlu oyunları da bu başarıda öne çıkan faktörlerden oldu. Stoilov'un vazgeçemediği iki isim 7 maçın tamamında ilk 11'de şans buldu.