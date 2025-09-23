Göztepe Süper Lig’de en az gol yiyen takımlarından

CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe, Trendyol Süper Lig’de şu ana kadar filelerinde 2 gol görerek, lider Galatasaray’la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer aldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 14:26
Göztepe, Trendyol Süper Lig'e damgasını vurmaya devam ediyor. İlk 6 haftada yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı ve ligde ikinci sıraya yerleşti. İzmir ekibi, bu süreçte birçok alanda zirveye oynarken, özellikle savunma performansıyla ön plana çıktı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken, kalan iki karşılaşmada ise sadece 2 gol yedi. Bu istatistikle birlikte Göztepe, lider Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. İstanbul temsilcisi de tıpkı Göztepe gibi 4 maçta gol yemezken, 2 maçta ise kalesinde 2 gol gördü.

Stoperde 5 farklı oyuncu oynuyor

Savunma performansıyla dikkat çeken Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, her maça özel olarak üçlü defans hattında değişikliklere gidiyor. Bu rotasyon sayesinde şu ana kadar stoper bölgesinde 5 farklı oyuncu görev yaptı. Malcom Bokele ve Heliton, istikrarlarıyla ön plana çıkarak 6 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kaldı ve toplamda 540 dakika forma giydi. Taha Altıkardeş ise her ne kadar 6 maçta forma şansı bulsa da toplamda 127 dakika süre alabildi. Savunmadaki diğer iki isimden Allan Godoi 4 maçta 250 dakika görev yaparken, Furkan Bayır da yine 4 karşılaşmada forma giyip 190 dakika sahada kaldı.

Mateusz Lis, kalede güven veriyor

Geçtiğimiz sezon en çok eleştirilen isimlerden biri olan Mateusz Lis, yeni sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Şu ana kadar oynanan 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan başarılı kaleci, toplamda 540 dakika görev yaptı. Bu süreçte 4 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Polonyalı eldiven, özellikle Fenerbahçe maçında sergilediği performansla öne çıktı. Karşılaşmanın son dakikalarında Talisca'nın kullandığı penaltıyı kurtaran Lis, takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı. 28 yaşındaki oyuncu, bu kritik kurtarışıyla hem skora doğrudan etki etti hem de taraftarın güvenini yeniden kazandı. Böylece Mateusz Lis, sezonun en formda isimlerinden biri haline gelerek takımın vazgeçilmezleri arasındaki yerini aldı.

