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Haberler Göztepe Göztepe'ye genç dinamo

Göztepe'ye genç dinamo

Göztepe, 2. Lig’deki İzmir temsilcisi Buca’nın 20 yaşındaki ön liberosu Cebrail İrtürk’ün peşinde. Genç dinamo 30 maçta 1 gol attı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Göztepe'ye genç dinamo

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de forma giyen 20 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Cebrail İrtürk, gösterdiği performansla Göztepe'nin radarına girdi. Futbola Şanlıurfaspor altyapısında başlayan 20 yaşındaki ön libero, sezon başında İzmir ekiplerinden Bucaspor 1928'e transfer oldu. Kısa bir süre içerisinde İzmir ekibinin vazgeçilmez isimlerinden olan İrtürk, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cebrail'i, Kasımpaşa ve Eyüpspor'un da takip ettiği bildirildi. Sözleşmesi bu sezon bitecek genç dinamo, forma giydiği 30 maçta 1 kez ağları sarstı.

GÖZ-GÖZ'DE 3 SAKAT BULUNUYOR

BEŞİKTAŞ'ı ağırlayacak olan Göztepe, güçlü rakibi karşısına 3 eksikle çıkacak. Sakatlıkları devam eden Ahmed Ildız, Solet ve Silva kritik maçta oynayamayacak.

3 AYLIK 3 PUAN HASRETİ

Trendyol Süper Lig'de 10 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe, Cumartesi günü konuk edeceği güçlü rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek uzun bir aradan sonra 3 puan sevinci yaşamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, en son olarak 19 Ocak 2025'te Antalyaspor'u taraftarının önünde mağlup etti.

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