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Haberler Göztepe Göztepe şahlandı

Göztepe şahlandı

Beşiktaş’ı 2-0’dan geriye dönerek 4-2 yenen ve bu sezon ilk deplasman galibiyetini görkemli bir şekilde alan Göz-Göz’de hedef büyüdü. Stoilov ve ekibi bayram yaşıyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
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Göztepe şahlandı

Süper Lig'de 13'üncü hafta karşılaşmasında İstanbul'da Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Göztepe, görkemli bir galibiyete imza attı. Maçın ilk 10 dakikasında rakibi karşısında şok gollerle 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen İzmir ekibi, muhteşem bir dönüş gerçekleştirip zorlu deplasmandan 4-2 kazanarak ayrıldı. Müthiş bir performans gösteren İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi galibiyeti taraftarı ile kutladı.

İLK KEZ KAZANDI

Göztepe, Beşiktaş maçıyla birlikte ilklere de imza attı. İlk deplasman galibiyetini elde eden İzmir ekibi, rakibini bu statta da ilk kez yendi. Dış sahada şu ana kadar oynadığı 5 maçın 2'sini berabere tamamlayıp 3'ünü kaybeden Göz-Göz, şeytanın bacağını kırmış oldu. Göztepe, gurbette Antalya ve Alanya'yla berabere kalırken, Samsun, Eyüp ve Gaziantep FK müsabakalarını kaybetmişti. Göztepe, aldığı galibiyetin yanı sıra oynadığı etkili futbolla da futbolseverleri mest etti.

UZAK OLMAYACAK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov önemli mesajlar verdi. Sezon başında 'Hedefimiz Avrupa' diyen Bulgar çalıştırıcı, "Avrupa kupalarına katılma hedefini ben koydum ve oyuncularım bu hedefi takip ediyor. Hayatta her zaman hedeflerimi yükseğe koyarım. Eğer iyi oynar ve kendi futbolumuzu sahaya yansıtabilirsek Avrupa hedefi bizim için uzak olmayacak" dedi.

ROMULO BU KEZ SERVİSTE

İzmir ekibinin en golcü ismi Romulo, Beşiktaş maçında ağları sarsamasa da yaptığı iki asistle yıldızlaştı. Maçın tamamında sahada kalan 22 yaşındaki forvet, önce 82'nci dakikada Fofana'nın golünde müthiş bir pas çıkardı. Ardından 90'da kontratağa kalkan Göztepe'de bu kez Tijanic'e adeta 'Al da at' dedi. Sambacı, Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleye damga vuran isimlerden oldu.

ISAAC SOLET KORKUTTU

Göztepe'de orta sahanın en dinamik oyuncularından olan İsaac Solet'in sakatlanması ise teknik ekibi üzdü. Mücadelenin 43'üncü dakikasında Beşiktaş ceza alanında acılar içinde yerden akalan Orta Afrikalı futbolcu, müsabakaya devam edemedi. Yerini Victor Hugo'ya bırakan Solet, karşılaşma sonunda koltuk değnekleriyle sevince katıldı. Solet'in çekilecek MR'nın ardından durumu netlik kazanacak.

MALCOM BOKELE ÖNCE ÜZÜLDÜ SONRA SEVİNDİ

Göztepe'nin Fransız stoperi Malcom Bokele, Beşiktaş deplasmanında iki duyguyu birden yaşadı. Önce 9'uncu dakikada kaleci Lis'in geri pası sonrası kendi havalarını havalandırıp büyük üzüntü yaşayan Bokele, 3 dakika sonra Beşiktaş'a ağları sarsıp galibiyet ateşini yaktı. 24 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Elbette kendi ağlarıma atınca üzüldüm ama ben profesyonelim. İşime odaklandım. Takımımız müthiş bir mücadele örneği gösterip kazandı. Çok mutluyum" dedi.

NÖBETÇİ GOLCÜ

Göztepe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiraladığı golcü Fofana, yine son dakikalarda sahne aldı. Genelde müsabakalara yedek başlayan Fildişi Sahilli oyuncu, 82'nci dakikada attığı golle Beşiktaş'ın tamamen gardını düşürdü. Takımını, İstanbul'da 3-2 öne geçiren golü atan Fofana, 7'nci haftada oynanan ve 3-2 kazanılan Sivasspor maçında da oyuna sonradan girip 90+4'üncü dakikada attığı golle takımını galibiyete taşımıştı. Fofana, "İyi bir takımımız var. Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak gücümüzü gösterdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

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