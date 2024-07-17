Haberler Göztepe Defansa joker

Defansa joker

Transferin hareketli ekiplerinden Göz-Göz, Belçika ekibi Zulte Waregem’den 21 yaşındaki Tanzanyalı defans oyuncusuyla anlaştı. İmzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Defansa joker

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bulgar Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda belirlediği isimlerle görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılı kurmaylar, savunma için rotasını Belçika'ya çevirdi. Göz-Göz, Zulte Waregem'den Novatus Miroshi'yi gündemine aldı ve transferde önemli bir mesafe kat etti. Oyuncunun kısa süre içerisinde İzmir'e gelip resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. 21 yaşındaki Tanzanyalı savunmacı, sol bek, stoper ve ön libero pozisyonlarında oynayabiliyor.

SHAKHTAR'DA İKİ KUPA KALDIRDI

Miroshi geçen sezon başında Zulte Waregem'den Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'e kiralandı ancak burada umduğunu bulamadı. Miroshi, iki takımda toplam 8 maça çıkarken, Shakhtar'da beklediği şansı bulamadı. Ukrayna ekibinde Ukrayna Süper Ligi ve Ukrayna Kupası sevinci yaşadı. Belçika temsilcisiyle sözleşmesinin son yılına giren genç savunmacı, 1.85'lik boyuyla hava toplarında oldukça etkili bir görüntü çiziyor. Miroshi, 22 kez Tanzanya Milli Takımı'nda da boy gösterirken, 3 kez ağları sarstı.

F.Bahçe'ye İranlı gol makinesi!
Cimbom'a Wendel müjdesi!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: İngilizler Barış Alper Yılmaz için geliyor! Tam 35 milyon Euro...
15 Temmuz'un 8. yılında FETÖ'ye 'Turkuvaz' kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen'in Pocono'daki izini sürdü
F.Bahçe'de Ferdi için kritik plan!
İngilizler Barış Alper için kesenin ağzını açtı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rakip Fehervar
Kozlowski sürprizi
Resmi Gazete kararları 17 Temmuz 2024
Deprem mi oldu 17 Temmuz? AFAD - Kandilli son depremler
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! 01:14
F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! 01:11
G.Saray'da flaş ayrılık! G.Saray'da flaş ayrılık! 00:16
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 00:16
F.Bahçe Cenk'i resmen açıkladı! F.Bahçe Cenk'i resmen açıkladı! 00:16
F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu! F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu! 00:16
Daha Eski
Mbappe Real Madrid'de! Mbappe Real Madrid'de! 00:15
Arda Güler Bodrum'da ayak tenisi oynarken görüntülendi! Arda Güler Bodrum'da ayak tenisi oynarken görüntülendi! 00:15
F.Bahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor! F.Bahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor! 00:15
G.Saray'da Icardi endişesi! G.Saray'da Icardi endişesi! 00:15
G.Saray'dan tarihi çalım! Okan Buruk onay verdi G.Saray'dan tarihi çalım! Okan Buruk onay verdi 00:15
Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! 00:15