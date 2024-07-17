Defansa joker

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bulgar Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda belirlediği isimlerle görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılı kurmaylar, savunma için rotasını Belçika'ya çevirdi. Göz-Göz, Zulte Waregem'den Novatus Miroshi'yi gündemine aldı ve transferde önemli bir mesafe kat etti. Oyuncunun kısa süre içerisinde İzmir'e gelip resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. 21 yaşındaki Tanzanyalı savunmacı, sol bek, stoper ve ön libero pozisyonlarında oynayabiliyor.

SHAKHTAR'DA İKİ KUPA KALDIRDI

Miroshi geçen sezon başında Zulte Waregem'den Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'e kiralandı ancak burada umduğunu bulamadı. Miroshi, iki takımda toplam 8 maça çıkarken, Shakhtar'da beklediği şansı bulamadı. Ukrayna ekibinde Ukrayna Süper Ligi ve Ukrayna Kupası sevinci yaşadı. Belçika temsilcisiyle sözleşmesinin son yılına giren genç savunmacı, 1.85'lik boyuyla hava toplarında oldukça etkili bir görüntü çiziyor. Miroshi, 22 kez Tanzanya Milli Takımı'nda da boy gösterirken, 3 kez ağları sarstı.