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TRANSFER HABERLERİ: Djalma Silva resmen Göztepe'de!

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe, 29 yaşındaki Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yla anlaştığını ve Sambacı isimle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 16:48
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TRANSFER HABERLERİ: Djalma Silva resmen Göztepe'de!

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe, sol bek bölgesini güçlendirdi.

İzmir temsilcisi son olarak AEL Limassol'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Djalma Antônio da Silva Filho ile 2024/2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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