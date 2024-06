TRANSFER HABERLERİ: Djalma Silva resmen Göztepe'de!

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe, sol bek bölgesini güçlendirdi.

İzmir temsilcisi son olarak AEL Limassol'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Djalma Antônio da Silva Filho ile 2024/2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır." denildi.

????Profesyonel futbolcu Djalma Antônio da Silva Filho ile 2024/2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. ????An agreement has been reached with professional football player Djalma Antônio da Silva Filho regarding the permanent transfer of… pic.twitter.com/hTKQKf0Wbe