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TRANSFER HABERLERİ: Göztepe Anthony Dennis'in sözleşmesini uzattı!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in sözleşmesini 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 18:09
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TRANSFER HABERLERİ: Göztepe Anthony Dennis'in sözleşmesini uzattı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Dennis'le 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dennis, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız şampiyonluğun ardından kulübüm ile yeni sözleşme imzaladığım için mutluluk duyuyorum. Bana güvenen, fırsat veren herkese teşekkürler. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirerek bana güvenen herkesi gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

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