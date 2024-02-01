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Ramon 'Göz'de

Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Ramon Lundqvist 3 maçta 2 defa ağları sarstı. 26 yaşındaki 10 numara performansıyla ayakta alkışlandı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Ramon 'Göz'de

Trendyol 1. Lig'in güçlü takımlarından olan Göztepe, Süper Lig hedefi için devre arasında transferlerini sürdürmüştü. Sarpsborg'dan takıma katılan Ramon Pascal Lundqvist kısa sürede yaptıklarıyla camianın yeni gözdesi oldu. Göz-Göz'e transfer olduktan sonra 3 maça çıkan 26 yaşındaki 10 numara 2 defa ağları havalandırmayı başardı. Sakaryaspor ve Ümraniyespor mücadelelerinde 1'er defa gol atan Lundqvist, teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözdelerinden biri. Lundqvist'in artık düzenli 11'de forma giymesi bekleniyor. Bu da gol sayısını artıracak.

UZAKTAN AVLIYOR

Ramon Pascal Lundqvist, 10 numara dışında forvet de oynayabiliyor. Oyun zekası, ara pasları, yüksek tekniğiyle dikkat çekiyor. En önemli özelliklerinden biri de uzaktan yaptığı vuruşlar. İsveçli yıldız, eski takımlarında attığı golleri Türk futbolseverlerle erken tanıştırdı. Özellikle Çorum FK mücadelesinde yaklaşık 30 metreden attığı inanılmaz gol şimdiden sezonun en iyileri arasına girdi. Lundqvist de Göztepe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Bu büyük camia ile hedeflerinin Süper Lig olduğunu açıkladı.

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