Göz-Göz'e dinamo!

Süper Lig'de yeni sezon için kolları sıvayan, iddialı bir kadro kurmak için transfere hız veren Göztepe, orta sahasını takviye etmek için rotasını Macaristan'a çevirdi. Göz-Göz'ün Nijeryalı orta saha Vincent Onovo'yla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Macaristan'ın Ujpest takımında Göztepe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Obinna Nwobodo'nun da eski takım arkadaşı olan, Obinna'yla Nijerya'dan da yakın arkadaş olan 25 yaşındaki ön liberoyla imza aşamasına gelindiği bildirildi. Kontratı 2022'de bitecek olan genç dinamo, geçen sezon Macaristan'da 35 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistle oynadı.



HATAY'A KANADALI BEK

Transferin gözde takımı Hatayspor, eksik gördüğü mevkiler için kolları sıvadı. Bordo-beyazlılar, savunmada rotasını Kanada'ya çevirdi. Akdeniz ekibinin, Norveç'in Valerenga takımında oynayan 26 yaşındaki Nijerya asıllı Kanadalı sol bek Sam Adekugbe'yi listesine aldığı öğrenildi. Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan genç sol bek, yeni başlayan Norveç Ligi'nde 6 karşılaşmada boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon ise 26 maçta 1 asist katkısı sağladı. Adekugbe, 15 kez de milli takım formasını terletti.