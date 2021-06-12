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Göz-Göz'e dinamo!

ekibi, ’da ’te oynayan 25 yaşındaki ön liberoyla imza aşamasına geldi. Genç dinamo, aynı zamanda Göztepeli Nwobodo’nun da Ujpest’ten takım arkadaşı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Göz-Göz'e dinamo!

Süper Lig'de yeni sezon için kolları sıvayan, iddialı bir kadro kurmak için transfere hız veren , orta sahasını takviye etmek için rotasını 'a çevirdi. Göz-Göz'ün Nijeryalı orta saha 'yla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Macaristan'ın takımında Göztepe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı 'nun da eski takım arkadaşı olan, Obinna'yla Nijerya'dan da yakın arkadaş olan 25 yaşındaki ön liberoyla imza aşamasına gelindiği bildirildi. Kontratı 2022'de bitecek olan genç dinamo, geçen sezon Macaristan'da 35 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistle oynadı.

HATAY'A KANADALI BEK
Transferin gözde takımı , eksik gördüğü mevkiler için kolları sıvadı. Bordo-beyazlılar, savunmada rotasını 'ya çevirdi. ekibinin, 'in takımında oynayan 26 yaşındaki Nijerya asıllı Kanadalı sol bek 'yi listesine aldığı öğrenildi. Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan genç sol bek, yeni başlayan 'nde 6 karşılaşmada boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon ise 26 maçta 1 asist katkısı sağladı. Adekugbe, 15 kez de milli takım formasını terletti.

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