Borges ve Tripic transfer listesinde - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Borges ve Tripic listesinde

'de geçen sezonun devre arasında 'nın Brondby takımından ettiği golcü 'i 900 bin euro karşılığında Kopenhag'a satan 'nin talipler gelmesi durumunda ve 'i de elden çıkaracağı ifade edildi.

'de geçen sezonun devre arasında 'nın Brondby takımından ettiği golcü 'i 900 bin euro karşılığında Kopenhag'a satan 'nin talipler gelmesi durumunda ve 'i de elden çıkaracağı ifade edildi. Ancak iki oyuncuya da şu an için transfer teklifleri gelmediği bildirildi. Teknik direktör İlhan Palut'un özellikle Borges'i kesin olarak takımda düşünmediği, yönetimin sözleşme feshi konusunda oyuncuyla masaya oturacağı vurgulandı.

  1. 11.8.2020
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