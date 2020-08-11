Süper Lig'de geçen sezonun devre arasında Danimarka'nın Brondby takımından transfer ettiği golcü Kamil Wilczek'i 900 bin euro karşılığında Kopenhag'a satan Göztepe'nin talipler gelmesi durumunda Celso Borges ve Zlatko Tripic'i de elden çıkaracağı ifade edildi. Ancak iki oyuncuya da şu an için transfer teklifleri gelmediği bildirildi. Teknik direktör İlhan Palut'un özellikle Borges'i kesin olarak takımda düşünmediği, yönetimin sözleşme feshi konusunda oyuncuyla masaya oturacağı vurgulandı.