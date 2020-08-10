Son gözde Eljero Elia - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Son gözde Eljero Elia

Son gözde

Son gözde Eljero Elia

’le kontratı sona eren 33 yaşındaki kanat oyuncusuyla temaslara başlayan ekibi, transferde çok istekli. Tecrübeli forvet için şartlar zorlanıyor.

listesinde İsveçli golcü Tankovic, Polonyalı forvet Teodorczyk, İspanyol kaleci Fabri ve Danimarkalı sol bek Kirkeskov'u bulunduran , gözünü şampiyon 'e çevirdi. Geçen sezon ekibinden Napoleoni, ve Mossoro'yu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların, Hollandalı kanat oyuncusu 'yı istediği öğrenildi. Başakşehir'le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlayan temsilcisinin transferde çok istekli olduğu ifade edildi. Kanat oyuncusu Serdar Gürler'in de takımdan ayrılmasıyla o bölgeye mutlaka takviye yapacak Göz-Göz'de Teknik Direktör İlhan Palut'un Elia'yı kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Başakşehir'de 3 sezondur forma giyen Hollandalı yıldız, toplam 68 karşılaşmada oynayıp 9 kez fileleri havalandırdı. Turuncu-lacivertlilerde şampiyonluk sevinci yaşayan Elia, bu sezon 30 maçta top koşturdu ve 3 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.
  1. 10.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son gözde Eljero Elia haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA