Göztepe'den Elia hamlesi - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Göztepe Süper Lig ekibinden Elia hamlesi

'den Elia hamlesi

Göztepe'den Elia hamlesi

, 'den ayrılan Elia'nın peşinde. 'in boşluğunu Hollandalı yıldızla doldurmayı planlayan temsilcisinin transferde çok istekli olduğu ifade edildi.

listesinde İsveçli golcü Muammer Tankovic, Polonyalı forvet Lukasz Teodorczyk, İspanyol kaleci Fabri ve Danimarkalı sol bek Mikkel Kirkeskov'u bulunduran ekibi , gözünü şampiyon Medipol 'e çevirdi. Geçen sezon ekibinden Napoleoni, Soner ve Mossoro'yu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia'yı istediği bildirildi. Başakşehir'le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlayan Göztepe'nin transferde çok istekli olduğu ifade edildi.

Kanat oyuncusu 'in de takımdan ayrılmasıyla o bölgeye mutlaka takviye yapacak Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut'un Elia'yı kadrosunda görmek istediği dile getirildi. Başakşehir'de 3 sezondur forma giyen Hollandalı, toplam 68 karşılaşmada oynayıp 9 kez fileleri havalandırdı. Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu bu sezon 23 müsabakada top koşturdu ve 4 kez fileleri havalandırdı.

  1. 09.08.2020
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