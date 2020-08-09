Göztepe coştu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jerome, Wilczek, Castro, Beto, Reis ve Deniz'le resmen yollarını ayırıp golcüler Teodorczyk ile Tankovic'i radarına alan Göztepe çifte atağa kalktı. Sarıkırmızılıların, Polonya'nın Piast Gliwice takımında top koşturan sol bek Mikkel Kirkeskov ve bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabri'yle görüştüğü öğrenildi. İki oyuncuya da teklifini ileten yönetimin cevap beklediği vurgulandı. Özellikle Beto'nun ayrılmasının ardından kaleyi tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen Göztepe'nin Fabri transferinde ısrarcı olduğu dile getirildi.

OLDUKÇA İSTİKRARLI

Ülkesi Danimarka'nın Aarhus takımında futbola başlayan 28 yaşındaki Kirkeskov, Odense'de oynadıktan sonra Norveç'in Aalesund takımına transfer oldu. Deneyimli oyuncu 3 sezon önce ise Polonya'ya geçti. Piast Gliwice'de istikrarlı bir şekilde forma giyen Kirkeskov geçen sezon 42 maçta oynayıp 1 asist yaptı. Mallorca'da görev alan Fabri ise 2 sezon Beşiktaş'ta oynadı. Siyah-beyazlılara 2016-2017 sezonunda gelen 32 yaşındaki kaleci Türkiye'de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Fabri, kariyerinde Deportivo, Valladoid, Huelva ve Betis formasını giydi.

BURAK STADI GEZDİ

Göztepe Kocaelispor'dan sol kanat oyuncusu Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Burak'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı, İzmir'e gelen oyuncunun Gürsel Aksel Stadı'nı gezdiği belirtildi.