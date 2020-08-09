Göztepe coştu
Göztepe, Danimarkalı sol bek Kirkeskov ve eski Beşiktaşlı Fabri için teklif yaptı. Kocaelisporlu sol kanat Burak Süleyman’la da 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jerome, Wilczek, Castro, Beto, Reis ve Deniz'le resmen yollarını ayırıp golcüler Teodorczyk ile Tankovic'i radarına alan Göztepe çifte atağa kalktı. Sarıkırmızılıların, Polonya'nın Piast Gliwice takımında top koşturan sol bek Mikkel Kirkeskov ve bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabri'yle görüştüğü öğrenildi. İki oyuncuya da teklifini ileten yönetimin cevap beklediği vurgulandı. Özellikle Beto'nun ayrılmasının ardından kaleyi tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen Göztepe'nin Fabri transferinde ısrarcı olduğu dile getirildi.
OLDUKÇA İSTİKRARLI
Ülkesi Danimarka'nın Aarhus takımında futbola başlayan 28 yaşındaki Kirkeskov, Odense'de oynadıktan sonra Norveç'in Aalesund takımına transfer oldu. Deneyimli oyuncu 3 sezon önce ise Polonya'ya geçti. Piast Gliwice'de istikrarlı bir şekilde forma giyen Kirkeskov geçen sezon 42 maçta oynayıp 1 asist yaptı. Mallorca'da görev alan Fabri ise 2 sezon Beşiktaş'ta oynadı. Siyah-beyazlılara 2016-2017 sezonunda gelen 32 yaşındaki kaleci Türkiye'de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Fabri, kariyerinde Deportivo, Valladoid, Huelva ve Betis formasını giydi.
BURAK STADI GEZDİ
Göztepe Kocaelispor'dan sol kanat oyuncusu Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Burak'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı, İzmir'e gelen oyuncunun Gürsel Aksel Stadı'nı gezdiği belirtildi.
- 9.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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