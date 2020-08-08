Göztepe'den transfer! Burak Süleyman...
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe'de birçok futbolcu ile yollar ayrılmıştı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada Kocaelispor forması giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Göztepe, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da forma giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe Spor Kulübü, yaptığı açıklamayla Burak Süleyman'a 'Hoş geldin' derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
25 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon Kocaelispor formasıyla çıktığı 26 maçta 11 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.
- 08.08.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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