Göztepe'den transfer! Burak Süleyman... - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Göztepe Göztepe'den transferi resmen açıkladı! 2 yıl...

'den transfer! ...

Göztepe'den transfer! Burak Süleyman...

'de yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'de birçok futbolcu ile yollar ayrılmıştı. ekibinden yapılan açıklamada Kocaelispor forması giyen ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

, 25 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da forma giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe Spor Kulübü, yaptığı açıklamayla Burak Süleyman'a 'Hoş geldin' derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
25 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon Kocaelispor formasıyla çıktığı 26 maçta 11 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.

  1. 08.08.2020
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