Göztepe Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kocaelispor'dan sol kanat oyuncusu Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı. Sarı kızmızılılar Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada, Burak Süleyman'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı, İzmir'e gelen oyuncunun Gürsel Aksel Stadı'nı gezdiği belirtildi.
Futbola Kocaeli Güneşspor'da başlayan 1 Eylül 1994 doğumlu Burak Süleyman, daha sonra Sancaktepe FK, Gölcükspor ve Kocaelispor'da forma giydi. TFF 3. Lig'de 158 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 38 gole imza attı.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 12:39
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