Göztepe Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ı transfer etti - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Göztepe Göztepe transferi açıkladı! 2 yıllık sözleşme

Kocaelispor'dan etti

Göztepe Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ı transfer etti

ekiplerinden , Kocaelispor'dan sol kanat oyuncusu 'ı kadrosuna kattı. Sarı kızmızılılar Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ekibinden yapılan açıklamada, 'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı, İzmir'e gelen oyuncunun Stadı'nı gezdiği belirtildi.

Futbola Güneşspor'da başlayan 1 Eylül 1994 doğumlu Burak Süleyman, daha sonra Sancaktepe FK, Gölcükspor ve Kocaelispor'da forma giydi. 3. Lig'de 158 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 38 gole imza attı.

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  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 12:39
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