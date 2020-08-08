Göztepe transferde atağa kalktı
Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jerome, Wilczek, Castro, Beto, Reis ve Deniz'le resmen yollarını ayırıp golcüler Teodorczyk ile Tankovic'i radarına alan Göztepe atağa kalktı.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jerome, Wilczek, Castro, Beto, Reis ve Deniz'le resmen yollarını ayırıp golcüler Teodorczyk ile Tankovic'i radarına alan Göztepe atağa kalktı. Sarı-kırmızılıların Polonya'nın Piast Gliwice takımında top koşturan sol bek Mikkel Kirkeskov ve bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabri'yle görüştüğü öğrenildi. İki oyuncuya da teklifini ileten yönetimin cevap beklediği vurgulandı. Özellikle Beto'nun ayrılmasının ardından kaleyi tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen Göztepe'nin Fabri transferinde ısrarcı olduğu dile getirildi.
Ülkesi Danimarka'nın AGF Aarhus takımında futbola başlayan 28 yaşındaki Kirkeskov Odense'de oynadıktan sonra Norveç'in Aalesund takımına transfer oldu. Deneyimli oyuncu 3 sezon önce ise Polonya'ya geçti. Piast Gliwice'de istikrarlı bir şekilde forma giyen Kirkeskov geçen sezon 42 resmi maçta oynayıp 1 asist yaptı. İspanya temsilcisi Mallorca'da görev alan İspanyol kaleci Fabri ise 2 sezon Beşiktaş'ta oynadı. Siyah-beyazlılara 2016-2017 sezonunda gelen 32 yaşındaki file bekçisi Türkiye'de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Fabri, kariyerinde Deportivo La Coruna, Valladoid, Huelva ve Real Betis formalarını terletti.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 12:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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