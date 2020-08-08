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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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transferde atağa kalktı

Göztepe transferde atağa kalktı

'de öncesi Jerome, Wilczek, Castro, Beto, Reis ve Deniz'le resmen yollarını ayırıp golcüler Teodorczyk ile Tankovic'i radarına alan atağa kalktı.

'de öncesi Jerome, Wilczek, Castro, Beto, Reis ve Deniz'le resmen yollarını ayırıp golcüler Teodorczyk ile Tankovic'i radarına alan atağa kalktı. Sarı-kırmızılıların Polonya'nın takımında top koşturan sol bek Mikkel Kirkeskov ve bir dönem 'ın kalesini koruyan Fabri'yle görüştüğü öğrenildi. İki oyuncuya da teklifini ileten yönetimin cevap beklediği vurgulandı. Özellikle Beto'nun ayrılmasının ardından kaleyi tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen Göztepe'nin Fabri transferinde ısrarcı olduğu dile getirildi.

Ülkesi Danimarka'nın AGF Aarhus takımında futbola başlayan 28 yaşındaki Kirkeskov Odense'de oynadıktan sonra Norveç'in Aalesund takımına transfer oldu. Deneyimli oyuncu 3 sezon önce ise Polonya'ya geçti. Piast Gliwice'de istikrarlı bir şekilde forma giyen Kirkeskov geçen sezon 42 resmi maçta oynayıp 1 asist yaptı. temsilcisi Mallorca'da görev alan İspanyol kaleci Fabri ise 2 sezon Beşiktaş'ta oynadı. Siyah-beyazlılara 2016-2017 sezonunda gelen 32 yaşındaki file bekçisi Türkiye'de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Fabri, kariyerinde , Valladoid, Huelva ve formalarını terletti.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 12:32
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