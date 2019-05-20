Göztepe şanssızlığına yanıyor
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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şanssızlığına yanıyor

Göztepe şanssızlığına yanıyor

’de deplasmanında iki golü VAR’a takılan, bir de penaltı kaçıran şanssızlığına yanıyor.

Ligde kalma yolunda ile deplasmanda karşılaşan , rakibi karşısında şanssızlığının kurbanı oldu. 11. dakikada Alpaslan'ın kafayla attığı golün ardından VAR'dan gelen uyarıyla birlikte hakem pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 52. dakikada Jerome'un ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından temsilcisi penaltı kazandı ancak Deniz topu kaleciye nişanladı. 72'de sarı-kırmızılı tribünler bir kez daha ayağa kalktı. Ancak Halil'in attığı golde hakem Kalkavan bir kez daha VAR'dan gelen uyarıyla golü iptal etti. İzmir temsilcisi aldığı beraberlikle Bursaspor'un ümitlerine büyük bir darbe vururken, kendi şansını ise son haftada oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasına bıraktı.

DENİZ'İN GÖZYAŞLARI
Bursaspor deplasmanında galibiyeti kaçıran sarı-kırmızılılarda maçın ardından büyük bir üzüntü vardı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte İzmir'den gelen taraftarlar oyuncularını bağrına basarken, penaltıdan yararlanamayan Deniz Kadah'ı teselli etti. Penaltıyı kaçıran Deniz karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına boğulurken, taraftarlar deneyimli oyuncuya moral verdi.

DEPLASMANDA TUTUNAMADI
Dış sahada Bursaspor ile berabere kalan , 2018/19 sezonunun deplasman maçlarını noktaladı. İzmir ekibi bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda aradığını bulamadı. 17 maçın yalnızca 3'ünü kazanan Göz Göz, 12 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. İzmir ekibi, ve Bursaspor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu alanda Akhisarspor ile birlikte en başarısız takım oldu.

  1. 20.05.2019
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