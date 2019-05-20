Göztepe şanssızlığına yanıyor
Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor deplasmanında iki golü VAR’a takılan, bir de penaltı kaçıran Göztepe şanssızlığına yanıyor.
Ligde kalma yolunda Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan Göz Göz, rakibi karşısında şanssızlığının kurbanı oldu. 11. dakikada Alpaslan'ın kafayla attığı golün ardından VAR'dan gelen uyarıyla birlikte hakem Mete Kalkavan pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 52. dakikada Jerome'un ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından İzmir temsilcisi penaltı kazandı ancak Deniz topu kaleciye nişanladı. 72'de sarı-kırmızılı tribünler bir kez daha ayağa kalktı. Ancak Halil'in attığı golde hakem Kalkavan bir kez daha VAR'dan gelen uyarıyla golü iptal etti. İzmir temsilcisi aldığı beraberlikle Bursaspor'un ümitlerine büyük bir darbe vururken, kendi şansını ise son haftada oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasına bıraktı.
DENİZ'İN GÖZYAŞLARI
Bursaspor deplasmanında galibiyeti kaçıran sarı-kırmızılılarda maçın ardından büyük bir üzüntü vardı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte İzmir'den gelen taraftarlar oyuncularını bağrına basarken, penaltıdan yararlanamayan Deniz Kadah'ı teselli etti. Penaltıyı kaçıran Deniz karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına boğulurken, taraftarlar deneyimli oyuncuya moral verdi.
DEPLASMANDA TUTUNAMADI
Dış sahada Bursaspor ile berabere kalan Göztepe, 2018/19 sezonunun deplasman maçlarını noktaladı. İzmir ekibi bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda aradığını bulamadı. 17 maçın yalnızca 3'ünü kazanan Göz Göz, 12 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. İzmir ekibi, Konyaspor ve Bursaspor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu alanda Akhisarspor ile birlikte en başarısız takım oldu.
- 20.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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