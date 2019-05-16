Bursaspor Göztepe karşısında şanssızlığı kırmak istiyor
17 Mayıs 2019, Cuma
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karşısında şanssızlığı kırmak istiyor

Bursaspor Göztepe karşısında şanssızlığı kırmak istiyor

, son 4 sezondur sahasındaki son maçını kazanamazken; bu şanssızlığına karşısında son vermek istiyor.

, son 4 sezondur sahasındaki son maçını kazanamazken; bu şanssızlığına karşısında son vermek istiyor.
'in 33'üncü haftasında kümede kalma savaşı veren Bursaspor, kendisi gibi şiddetle 3 puana ihtiyaç duyan Göztepe ile Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak. 19 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan bu zorlu randevu öncesinde Bursa temsilcisinin 33 puanı bulunurken, Göztepe ise 34 puanla ateş hattının hemen üzerinde 15'inci sırada yer alıyor.


Kazanan tarafın ligde kalma yolunda çok önemli bir adım atacağı karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarına devam ederken, Bursaspor da bir yandan son 4 sezondaki şanssızlığını kırmak için mücadele verecek.

Bursaspor, son 4 sezondur evinde oynadığı son maçlarını kazanamıyor. Geçtiğimiz sezon sahasında 'a 3-1 kaybeden yeşil beyazlı ekip, bir önceki sezonda ise 'ne 2-1 mağlup olmuştu. 2015/16 sezonunda ise ile 1-1 berabere kalan Bursa temsilcisi, ayrıca 2014/15 sezonunda da evindeki son maçında yine Konyaspor ile karşılaşmış ve bu maç da golsüz eşitlikle sona ermişti.

Bursaspor evinde en son 2013/14 sezonunda kazanarak taraftarına veda etti. 'u ağırladığı mücadele seyircisiz oynanırken yeşil beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. Bursaspor, Göztepe'yi yenerek 4 sezondur devam eden bu şanssız grafiğine de son vermek isteyecek.

  1. 16.05.2019
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