Mesut Bakkal: Camia kazandırır
“Sözün bittiği yerdeyiz. Oyunculara, taraftarlara, camiaya güveniyorum. Bazı maçlar tekniğin, taktiğin bittiği yerlerdir ve camia ile kazanılır. İşte böyle bir maça çıkacağız.”
Göztepe'yi ağırlayacak Bursaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, final gibi maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antalya'dan galibiyetle dönmelerinden ötürü morallerin takımda yüksek olduğunu vurgulayan Bakkal, "Sözün bittiği yerdeyiz. Oyuncularımıza, taraftarlarımıza, camiaya güveniyorum. Bazı maçlar tekniğin, taktiğin bittiği yerlerdir ve camia ile kazanılır. Taraftarımızın çok büyük destek olacağına inanıyoruz" dedi.
KADRODA REVİZYON OLMAYACAK
Bu maçta mazeretlerinin bulunmadığını kaydeden Mesut Bakkal, taraftara seslendi. Tecrübeli hoca, "Taraftarlardan tek istediğim şey son düdüğe kadar inanılmaz coşkuyla devam etmeleri gerekiyor. Böyle maçlarda Bursa taraftarının maçı aldığını biliyorum, oyuncuyken yaşadım. Aynı coşkuyu ve ilgiyi bekliyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum" diye konuştu. Mesut Bakkal ayrıca, takımda revizyon olmayacağını da belirtti.
BURSA REKORA HAZIR
Bursa'daki müthiş karşılaşma için her yer, pankartlar ve bayraklarla süslendi. Tüm biletlerin satıldığı Bursa'da, 43 bin kişilik statta yeni bir rekora da tanıklık edilecek. Geçen sezon 38 bin 108 kişiyle Fenerbahçe maçında seyirci rekoru kırılmıştı.
GÖZTEPE İSYANDA
Göztepe, düşme hattındaki takımların maçlarının aynı gün ve aynı saatte başlamaları gerektiğini ancak TFF'ye başvurmalarına rağmen bunun gerçekleşmediğini duyurdu. Sarıkırmızılı kulüp, yaptığı yazılı bir açıklamayla TFF'ye sert bir tepki gösterdi.
- 16.5.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Mesut Bakkal: Camia kazandırır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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