Mesut Bakkal: Camia kazandırır

Göztepe'yi ağırlayacak Bursaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, final gibi maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antalya'dan galibiyetle dönmelerinden ötürü morallerin takımda yüksek olduğunu vurgulayan Bakkal, "Sözün bittiği yerdeyiz. Oyuncularımıza, taraftarlarımıza, camiaya güveniyorum. Bazı maçlar tekniğin, taktiğin bittiği yerlerdir ve camia ile kazanılır. Taraftarımızın çok büyük destek olacağına inanıyoruz" dedi.



KADRODA REVİZYON OLMAYACAK

Bu maçta mazeretlerinin bulunmadığını kaydeden Mesut Bakkal, taraftara seslendi. Tecrübeli hoca, "Taraftarlardan tek istediğim şey son düdüğe kadar inanılmaz coşkuyla devam etmeleri gerekiyor. Böyle maçlarda Bursa taraftarının maçı aldığını biliyorum, oyuncuyken yaşadım. Aynı coşkuyu ve ilgiyi bekliyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum" diye konuştu. Mesut Bakkal ayrıca, takımda revizyon olmayacağını da belirtti.



BURSA REKORA HAZIR

Bursa'daki müthiş karşılaşma için her yer, pankartlar ve bayraklarla süslendi. Tüm biletlerin satıldığı Bursa'da, 43 bin kişilik statta yeni bir rekora da tanıklık edilecek. Geçen sezon 38 bin 108 kişiyle Fenerbahçe maçında seyirci rekoru kırılmıştı.



GÖZTEPE İSYANDA

Göztepe, düşme hattındaki takımların maçlarının aynı gün ve aynı saatte başlamaları gerektiğini ancak TFF'ye başvurmalarına rağmen bunun gerçekleşmediğini duyurdu. Sarıkırmızılı kulüp, yaptığı yazılı bir açıklamayla TFF'ye sert bir tepki gösterdi.