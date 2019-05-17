Bursaspor kenetlendi
17 Mayıs 2019, Cuma
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kenetlendi

Bursaspor kenetlendi

Kapalı gişe oynanacak maçını bekleyen Bursa, 2009-10 şampiyonluğunun yıldönümünde çifte kutlama yapmak istiyor.

Şehri pankartlarla ve afişlerle bayram yeri gibi süsleyen Bursasporlular, maçına kilitlendi. Kapalı gişe oynanacak dev maç öncesi taraftarlardan sorumlu yönetici Enver Kumova, yeşil- beyazlı camiaya seslendi. Kumova, bütün çekişmeleri bir kenara bırakıp koşulsuz destek çağrısı yaparken, "Tam konsantre bu maça kenetlendi. İnşallah bu maçtan yüzümüz ak bir şekilde çıkarak camiamızla beraber rahat bir nefes alacağız. 2009-10 şampiyonluğunun yıldönümünde çifte kutlama yapmak istiyoruz" dedi.

  1. 17.5.2019
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