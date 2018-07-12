Sepil, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu açıklamasında, başkanlıkta 5. yılını geçirdiğini hatırlatarak, Türk futbolunda bu kadar süre görevde kalmanın kolay olmadığını söyledi.

Başkanlıkta 5. yılın hoş bir şey olduğunu ancak aynı zamanda kendisi için bir uyarı olduğunu belirten Sepil, "Yapmak istediklerimi hızlı bir şekilde yapmam gerektiğini hatırlatıyor. Bütün diğer şirketlerimde de söyledim. Başta olmanın bir amacı ve zamanı olmalı. Zamansız ve amaçsız kalınca başarı olmuyor." diye konuştu.

Sepil, 2016-2017 sezonunda Antalya'da oynadıkları play-off finalinin unutulmayacak bir müsabaka olduğunu dile getirerek, "Benim ruhum yukarı çıktı, geldi. Bizim için çok zor bir maçtı." ifadelerini kullandı.

"Bileklik totemi"

Her futbol tutkununun bir "totem"i olduğunu ve kendisinin de çok toteminin bulunduğunu belirten Sepil, şunları kaydetti:

"Bir maç öncesi Ankara'dan İzmir'e uçuyordum. Yanımda oturan gencin bileğindeki bileklik dikkatimi çekti. Bileklik benim hep maçlarda uğur diye taktığım bilekliğin aynısıydı. Onu Ankara'da unuttuğumu fark ettim. Aynı anda hem bilekliği gördüm hem de bilekliğin olmadığını fark ettim. Yolculuk bittiğinde sağ olsun bana bilekliğini vermişti. Bir şekilde bilekliği aldım ve o maçı da kazandık."

Sepil, Göztepe'nin mecburen çok hızlı bir değişimden geçtiğini, sportif olarak son 4 sene içinde 2. Lig'den Süper Lig'e çıktıklarını, tesisleşme hamlelerini de sürdürdüklerini ifade etti.

Bu yılı bir geçiş senesi olarak gördüğünü aktaran Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz Süper Lig'de olmaktı, oraya geldik. Hatta geçen sene beklentilerimizin üzerinde de bir başarıyla 6. olduk. Bundan sonraki beklentimiz Türkiye'de üst sıralara oynayan, Avrupa'ya giden bir kulüp oluşturmak. Bunu yapmak için şu anda elimizdeki imkanlar yeterli değil. Geçen sene 6. olmayıp da 4. olup Avrupa kupalarına gitsek hangi statta oynayacağımız belli değildi. Bornova Stadı'nı Avrupa kupalarına akredite edip edemeyeceğimiz belli değil."

Sepil, 2019-2020 sezonunda kendi statlarına kavuşmayı planladıklarını, futbolda geçiş hamlelerini gerçekleştireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sık sık Türk oyuncuları çoğaltmamız, takımı gençleştirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bunlar yapılması gereken şeyler. Bu sene bizim geçiş senemiz olacak. Bu sene ile ilgili beklentim, bu seneyi de kazasız belasız atlatalım, yeni stadımızda yeni Göztepe'ye hazır olacağız. Burada zaten çok iyi bir ekip kurduk. Göztepe Kulübü şu anda birçok yönüyle özenilecek kulüplerinden biri. Başta taraftarı, yönetimi, teknik kadrosu, oyuncusu. Bu uyumu sürdürmemiz gerekiyor. Burada taraftar bize en önemli destek. Burada olabilir, bazı maçlarda başarı kazanamayabiliriz. Mühim olan ensemizi karartmadan hep beraber bu senenin sonunu bekleyelim. Göztepe'yi güzel günler bekliyor."