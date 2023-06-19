Giresunspor yeni sezonda altyapıya yönelecek!

Giresunspor basın sözcüsü Emrullah Ekiz, yönetim kurulu olarak göreve devam etme kararının ardından yeni sezon planlamasına başladıklarını söyledi.

Bir dönem transfer yasaklarının bulunduğunu, bu nedenle yerli mevcut oyuncular ve altyapıdan yapılacak takviyelerle kadro oluşturacaklarını belirten Ekiz, şöyle devam etti:

"Maliyetlerinin yüksek oluşundan dolayı yabancı oyuncu maalesef ilk yarıdaki kadromuzda yer almayacak. Tamamen yerli oyunculardan kurulu kadro ile ilk yarıda mücadele edilecek. Alabileceğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Ocak ayında yasağımız biteceği için devre arası transfer döneminde kadromuza kaliteli isimler katarak sezonu tamamlamak hedefimiz."

Ekiz, teknik direktörlük için ilk adaylarının İrfan Buz olduğunu ifade ederek, "Kendisi ile görüşeceğiz. Anlaşma zemini arayacağız. İrfan Buz olmadığı takdirde görüşmelerimize diğer belirleyeceğimiz isimlerle devam edeceğiz." dedi.

Emrullah Ekiz, yeni sezon hedefleri arasında kulübün borç miktarının düşürülmesi ve kulübe yeni bir tesis kazandırılmasının yer aldığını sözlerine ekledi.