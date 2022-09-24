Giresun iddialı

Süper Lig'de fikstür gereği 7. haftayı BAY geçiren Giresunspor, milli arayı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde değerlendiriyor. 3 maçtır kazanamayan Giresun ekibinde 27 yaşında sağ bek Hayrullah Bilazer ve 21 yaşındaki Kolombiyalı ön libero Mejia, iddialı açıklamalar yaptı. Bilazer, "Lige iyi başladığımızı düşünüyorum. Yeni kurulan bir takımız. BAY haftasının ve milli aranın bize çok iyi geldiğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

KAMPTAN GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ

Mejia da kamptan güçlü çıkacaklarını vurguladı. Genç futbolcu, "Ligde önümüzdeki maçlar için bu kampta kendimizi çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yeni oyunculardan oluşan bir ekibiz. Bu kampta da bir araya gelerek iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Hocamız Hakan Keleş de bize gerekli çalışmaları yaptırıyor. Bundan sonraki maçlarda bu kampın da etkisiyle daha güçlü olacağımızı düşünüyorum" diye umut dağıttı.