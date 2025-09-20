Bankalar cumartesi günü açık mı? 2025 Hafta sonu bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri!

CANLI SKOR ANA SAYFA
"Bankalar cumartesi günü açık mı?" sorusu, resmi işlemlerini hafta sonuna erteleyen vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla banka çalışma saatleriyle ilgili merak edilen detaylar yeniden gündeme geldi. Peki, hafta sonu bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 09:34
"Bankalar cumartesi günü açık mı?" sorusu, resmi işlemlerini hafta sonuna erteleyen vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla banka çalışma saatleriyle ilgili merak edilen detaylar yeniden gündeme geldi. Peki, hafta sonu bankalar çalışıyor mu? 2025 yılında banka çalışma saatleri değişti mi, cumartesi ve pazar günleri bankalar hizmet veriyor mu? Tüm bu soruların yanıtı, vatandaşların planlamalarını doğru yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor. İşte güncel banka çalışma saatleri ve hafta sonu uygulaması...

BANKALAR CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Türkiye'de faaliyet gösteren kamu ve özel bankaların genel uygulamasına göre hafta sonları (cumartesi ve pazar günleri) banka şubeleri kapalıdır. Bu durum, 2025 yılı için de geçerliliğini koruyor. Yani bankalar cumartesi günü açık değildir.

HAFTA SONU BANKALAR ÇALIŞIYOR MU 2025?

2025 banka çalışma saatleri, genel olarak hafta içi her gün 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermektedir. Öğle tatili saatleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Cuma günleri bazı bölgelerde cuma namazı arası sebebiyle farklılık yaşanabilir. Bankacılık işlemlerinin büyük bölümü artık dijital kanallar üzerinden yapılabildiği için hafta sonu ihtiyaç duyan kişiler mobil bankacılık, internet şubesi veya 7/24 hizmet veren ATM'leri kullanarak birçok işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor.

