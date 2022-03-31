Yasa TBMM’DE

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, spor federasyonları ve spor kulüplerinin yapılarıyla ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifi kabul edildi. AK Parti Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi kabul edildi. Buna göre; spor kulüpleri ve anonim şirketlerinde; hesap verilebilirlik, denetlenebilirlik ve şeffaflık yönünden düzenlemelere gidilecek.

YÖNETİM SORUMLU OLACAK

Komisyon tarafından kabul edilen ve TBMM'de oylamaya sunulacak olan yeni spor yasasına göre spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılıp, spor anonim şirketi vasfı kazanabilecek. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için 'denk bütçe' sistemi uygulamaya konacak. Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

YENİ YASA İLE NE DEĞİŞECEK?

SADECE FUTBOL DEĞİL

Yalnızca futbol değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.

KULÜPLER A.Ş. OLACAK

Kulüpler, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

DENK BÜTÇE

Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Gelir kadar borçlanılabilecek.

ŞEFFAF DÖNEM

Spor Kulüpleri, belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını zorunlu olarak bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

YÖNETİCİ SORUMLU

Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından müteselsilen sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

MENAJERLER

Futbolculara ödenen tüm maaşlar şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksimum 2 yıl süreli sözleşme yapabilecek. Komisyonu yüzde 3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

YENİ FEDERASYONLAR

Bağımlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı ortadan kaldırılarak "Spor Federasyonu" şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

MİLLİ SPORCU ŞARTI

Federasyonların yönetim kurullarında ilgili sporla ilgili en az 2 milli sporcu yer alacak.

DENETİM BAKANLIKTA

Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.