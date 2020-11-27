Güreşte Kovid-19 şoku

İstanbul'da kampta bulunan Grekoromen Milli Takımı'nda 13'ü sporcu toplam 15 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Genel HaberleriGiriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 00:26Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
İstanbul'da kampta bulunan Grekoromen Milli Takımı'nda 13'ü sporcu toplam 15 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Açıklamada, "Tarama testleri pozitif sonuç verenlerin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. Testleri pozitif çıkan sporcularımızın sağlık durumlarında olumsuz bir gelişme yoktur" denildi.