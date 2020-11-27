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Güreşte Kovid-19 şoku

'da kampta bulunan Takımı'nda 13'ü sporcu toplam 15 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 00:26 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
Güreşte Kovid-19 şoku
'da kampta bulunan Takımı'nda 13'ü sporcu toplam 15 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Açıklamada, "Tarama testleri pozitif sonuç verenlerin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. Testleri pozitif çıkan sporcularımızın sağlık durumlarında olumsuz bir gelişme yoktur" denildi.
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