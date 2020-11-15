Formula 1 İstanbul'da yarışılacak! İstanbul'da hava yağmurlu mu? İşte İstanbul hava durumu...

Formula 1'de büyük gün geldi... Tüm dünyadan yarışseverlerin ilgiyle takip ettiği Formula 1'de bugün Türkiye Grand Prix'si heyecanı yaşanacak. Dün antrenman ve sıralama turları yapıldığı sırada İstanbul'da yağmur etkili olmuş, pilotlar pistte zor anlar yaşamıştı. Peki, büyük yarışın olacağı bugün İstanbul'da hava durumu nasıl? İşte meteorolojinin açıklamasına göre İstanbul'daki hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün hava yağmurlu. Formula 1 yarışının başlayacağı saat olan 13.10'da hava sıcaklığı 16 derece olacak ve aynı zamanda sağanak yağış bekleniyor.