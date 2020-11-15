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Formula 1 'da yarışılacak! İstanbul'da hava yağmurlu mu? İşte İstanbul ...

Yarışseverlerin ilgiyle takip ettiği Formula 1, 9 yıl aranın ardından 'ye dönmüştü. Dün sıralama turlarının yapılmasının ardından büyük gün geldi çattı. Tüm dünyanın merakla beklediği dev yarış bugün öğlen koşulacak. Peki, 'da yarış esnasında nasıl olacak? İstanbul'da bugün var mı? İşte detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 09:46
Formula 1 İstanbul'da yarışılacak! İstanbul'da hava yağmurlu mu? İşte İstanbul hava durumu...

Formula 1'de büyük gün geldi... Tüm dünyadan yarışseverlerin ilgiyle takip ettiği Formula 1'de bugün 'si heyecanı yaşanacak. Dün antrenman ve sıralama turları yapıldığı sırada 'da etkili olmuş, pilotlar pistte zor anlar yaşamıştı. Peki, büyük yarışın olacağı bugün İstanbul'da nasıl? İşte meteorolojinin açıklamasına göre İstanbul'daki hava durumu...

Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün hava yağmurlu. Formula 1 yarışının başlayacağı saat olan 13.10'da hava sıcaklığı 16 derece olacak ve aynı zamanda sağanak bekleniyor.

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