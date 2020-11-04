Haberler Genel Erciyes Dağı'na kar mı yağdı? Kayseri Erciyes'e kar yağdı mı? Erciyes Kayak Merkezi...

'na mı yağdı? 'e kar yağdı mı? Erciyes Kayak Merkezi...

Kış mevsiminin gelmesiyle kayakseverler, yağışını dört gözle bekliyor. Ülkemizde Kartepe, Kartalkaya, Palandöken, Uludağ ve Erciyes gibi kış turizmi açısından önemli kayak merkezleri bulunuyor. 'de bulunan 'na kar yağdığı haberi kayakseverleri mutlu etti. İşte Erciyes Kayak Merkezi'ndeki son durum...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 13:32
Erciyes Dağı'na kar mı yağdı? Kayseri Erciyes'e kar yağdı mı? Erciyes Kayak Merkezi...

'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve ilinde bulunan lapa lapa yağdı. Kayakseverler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, bu haberi bekliyordu.

Dün gece 'nda üst kesimlerden itibaren kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde şehir merkezinde yağmur yağarken, Erciyes Dağı'nın 2200 metre ile zirvesi arasında kar yağışı etkili oldu. Erciyes Dağı'nda lapa lapa yağan kar, hem işletmecileri hem kayakseverleri sevindirdi.

ERCİYES DAĞI ÖZELLİKLERİ

Araştırmalara göre yaklaşık 1 milyon yaşında olan Erciyes, Kayseri'nin 25 km güneyinde yer alan, sönmüş volkanik bir dağdır. Adını Roma imparatorluğu zamanımda eski yunanca 'Argaeos' kelimesinden alan Erciyes Türkiye'nin en güzel ve görkemli dağlarından birisidir. Kapadokya'nın antik bölgesi içinde yer alan Erciyes, 3917 metre yüksekliği ile 'daki en yüksek dağ olup, Toroslar'ın güney uzantısı olan Anti-Toros Dağları'nın en yüksek zirvesi olarak kabul edilir ve Avrasya'daki Alp kuşağına aittir.

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