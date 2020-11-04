Erciyes Dağı'na kar mı yağdı? Kayseri Erciyes'e kar yağdı mı? Erciyes Kayak Merkezi...

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve Kayseri ilinde bulunan Erciyes kayak merkezine lapa lapa kar yağdı. Kayakseverler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, bu haberi bekliyordu.

Dün gece Erciyes Dağı'nda üst kesimlerden itibaren kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde şehir merkezinde yağmur yağarken, Erciyes Dağı'nın 2200 metre ile zirvesi arasında kar yağışı etkili oldu. Erciyes Dağı'nda lapa lapa yağan kar, hem işletmecileri hem kayakseverleri sevindirdi.

ERCİYES DAĞI ÖZELLİKLERİ

Araştırmalara göre yaklaşık 1 milyon yaşında olan Erciyes, Kayseri'nin 25 km güneyinde yer alan, sönmüş volkanik bir dağdır. Adını Roma imparatorluğu zamanımda eski yunanca 'Argaeos' kelimesinden alan Erciyes Türkiye'nin en güzel ve görkemli dağlarından birisidir. Kapadokya'nın antik bölgesi içinde yer alan Erciyes, 3917 metre yüksekliği ile İç Anadolu'daki en yüksek dağ olup, Toroslar'ın güney uzantısı olan Anti-Toros Dağları'nın en yüksek zirvesi olarak kabul edilir ve Avrasya'daki Alp kuşağına aittir.