22 Ağustos Petrol fiyatları ne kadar? Bugünün petrol fiyatları! Benzin, Motorin, LPG… - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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22 Ağustos Petrol fiyatları ne kadar? Bugünün petrol fiyatları! Benzin, Motorin, LPG…

Çarşamba gününe ait fiyatları merak konusu oldu. Petrol fiyatı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yapılan sorgular arasında “22 Ağustos 2020 fiyatları, 22 Ağustos 2020 fiyatları ve 22 Ağustos 2020 fiyatları belli oldu mu?” sorguları yer alıyor. İşte güncel petrol fiyatları…

2020 Çarşamba gününe ait güncel fiyatları şu şekilde;

Petrol fiyatı: 45,14

Kurşunsuz 95 TL/lt: 4,85 TL
Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 6,60 TL
Gazyağı TL/lt: 4,87 TL
(Eurodiesel) TL/lt: 6,08 TL
Motorin(Excellium Eurodiesel) TL/lt: 6,12 TL
Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 4,05 TL
Fuel Oil TL/Kg: 3,73 TL

  1. 22.08.2020
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