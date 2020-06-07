Bu akşam ATV'de ekranlara gelecek olan aksiyon dolu bir sinema filmi olan 96 Saat (Taken) filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, 96 Saat (Taken) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta yayınlanacak?
Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan 96 Saat filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Film hakkında birçok araştırma yapılıyor.
96 SAAT (TAKEN) FİLMİNİN KONUSU NE?
Kızının kaçırılışını cep telefonu bağlantısında, hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kabus gibi bu durum, eski bir gizli ajan olan Bryan'ın başına gelir. Genç kadınları satan bir çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Ancak Bryan'ın çözmesi gereken ilk sorun, kendisinin Los Angeles'ta, kaçırılan kızının ise Paris'te olmasıdır. Üstelik kızını kurtarabilmesi için önünde sadece 96 saat vardır.
96 SAAT (TAKEN) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Birçok ünlü ismin yer aldığı 96 saat (Taken) filminde, iam Neeson, Magie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley gibi isimler oynuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Pierre Morel yer alıyor.
96 SAAT (TAKEN) FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
96 Saat (Taken) filmi bu akşam saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak.
- 07.06.2020
- ATV'de film gecesi! 96 saat (Taken) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
ATV'de film gecesi! 96 saat (Taken) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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