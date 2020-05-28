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28 Mayıs 2020, Perşembe
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İşte İstanbul'da kılınacak camiler! 'dan açıklama!

İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama!

, İstanbul'da yarın kılınacak , mescit ve diğer açık alanların duyurusunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Camiler, corona virüsü salgını sebebiyle toplu ibadetlere kapatılmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul'da cuma namazı kılınacak , mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaştığı film, Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Camisi, Yeni Cami (Eminönü), Ortaköy Camisi ile Çamlıca Camisi'nin etrafında ve içerisinde "sinek" olarak da bilinen Fly Through (Uçmak) tekniği ile 130 kilometre hıza yaklaşık 1,5 saniyede ulaşabilen FPV drone ile edilen görüntülerden oluşuyor ve bu alanda Türkiye'de yapılan ilk kapsamlı film olma özelliğini taşıyor.

kılınacak cami, mescit ve dig?er ac?ık alanların yer aldıg?ı listeler Valiliğin "www.istanbul.gov.tr" internet sitesinde genel olarak, ilc?e kaymakamlıklarının internet sitesinde ilc?e bazlı yer alıyor. Listelerde camilerin kullanılabilir avlu/bahçe metrekaresi ve maksimum cemaat kapasitelerine de yer verildi.

Listeye, "http://www.istanbul.gov.tr/ilimizde-cami-ve-mescitlerin-ibadete-acilmasi-basin-aciklamasi-2020-47" linkinden ulaşılabiliyor.

İstanbul'daki 3 bin 457 cami ve mescitten, 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlandı.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 15:39
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