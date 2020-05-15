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15 Mayıs 2020, Cuma
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dalgası uyarısı! Bugün ve yarınki ne?

Sıcak hava dalgası uyarısı! Bugün ve yarınki hava durumu ne?

dalgası mı geliyor? 'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama korkuttu. Yaşlılar ve çocuklar için tehlikeli olabilir uyarısı yapıldı. Vatandaşlar hava durumunu merak etmeye başladı. İşte bugün ve yarınki ...

Genel Müdürlüğü uyardı, ülke bu hafta sonu üzerinden gelen dalgasının etkisinde olacak. Bugünden itibaren gelecek hafta sonuna kadarki süreçte Türkiye'de yağış beklenmiyor.

SICAKLIK REKORLARINA YAKLAŞILABİLİR

Bu hafta sonu Marmara'nın güneyi, Ege, ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta 'in iç kesimlerinde "son yılların en sıcak mayıs ayının" yaşanması bekleniyor. İç ve Batı bölgelerdeki birçok il ve ilçe merkezinde mayıs ayı sıcaklık rekorlarına yaklaşılabileceği ve bazı yerlerde de bu sıcaklıkların geçilebileceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'NİN UYARISI

Meteoroloji resmi sitesinde, "Bu hafta sonu Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak yurdumuzun batı bölgelerinde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri) mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

  1. 15.05.2020
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