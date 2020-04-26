Onurcan Özcan kimdir? Şarkıları neler? Onurcan Özcan neden öldü? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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kimdir? Şarkıları neler? Onurcan Özcan neden öldü?

Onurcan Özcan kimdir? Şarkıları neler? Onurcan Özcan neden öldü?

'da yayınladığı şarkıları çok sevilen ve bir döneme damga vuran genç 'ın hayatı merak konusu oldu. 2018 yılında yaşamını yitiren ve sevenlerini yasa boğan genç müzisyen Onurcan Özcan kimdir? Şarkıları neler? Onurcan Özcan neden öldü?

'da kendi şarkılarını seslendirdiği videolar ile ünlenen 'ın hayatı merak konusu oldu.

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca hit almıştır. 2018 yılında gençler arasında popüler olan bir isimdir. Onurcam Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyordu.

ONUR CAN ÖZCAN NEDEN ÖLDÜ?

Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti. 'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 21 yaşında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın cenazesi, 'da defnedildi.

  1. 26.04.2020
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