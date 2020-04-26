Onurcan Özcan kimdir? Şarkıları neler? Onurcan Özcan neden öldü?
Youtube'da yayınladığı şarkıları çok sevilen ve bir döneme damga vuran genç müzisyen Onurcan Özcan'ın hayatı merak konusu oldu. 2018 yılında yaşamını yitiren ve sevenlerini yasa boğan genç müzisyen Onurcan Özcan kimdir? Şarkıları neler? Onurcan Özcan neden öldü?
Youtube'da kendi şarkılarını seslendirdiği videolar ile ünlenen Onurcan Özcan'ın hayatı merak konusu oldu.
ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?
Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca hit almıştır. 2018 yılında gençler arasında popüler olan bir isimdir. Onurcam Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyordu.
ONUR CAN ÖZCAN NEDEN ÖLDÜ?
Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti. Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 21 yaşında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın cenazesi, İstanbul'da defnedildi.
- 26.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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