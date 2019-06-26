Kimse Bilmez yeni fragmanı yayınlandı mı? Vurulan Ali’ye ne oldu?

Kimse Bilmez son bölümün hemen ardından yeni fragman da merak edilmeye başlandı. Kimse Bilmez'de Sevda'nın babası ile Ali arasındaki geçmiş ortaya çıkarken olayların seyrini de değiştirdi. Kimse Bilmez 4. bölümden ilk sahne paylaşıldı. Köksal'ın oğluna karşılık oğlumu aldı sözleri Sevda'yı şoke etti.



KİMSE BİLMEZ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacaktır.





KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Ali, Sevda'nın evinden ayrılırken Köksal'la ilgili kafası karışmıştır. Köksal, Ali'yle yaşadığı karşılaşma sonucu derinden sarsılır ve sırrının öğrenildiği zannıyla derin bir korkuya kapılır. Sevda, Ali'yle birlikte zaman geçirmek için bahaneler üretirken yaklaşan tehlikeden habersizdir. Uygar ve Amca korkunç bir plan hazırlamaktadır. Bu plan hem Ali'nin ölmesini sağlayacak, hem de Sevda'yı Ali'den nefret ettirecektir. Olan bitenin tam olarak farkında olmasa da Pilot da bu planın parçasıdır. Ali ise başına geleceklerden habersiz Sevda'nın borcunu ödeyerek onu Uygar'dan tamamen kurtarma uğraşındadır. Sinan'ın Ali'nin mahallesinde uyuşturucu satması, planın fitilini ateşler. Ali, Uygar'ın planına engel olabilecek mi? Pilot, abisini ölüme sürükleyecek mi? Sevda, ailesiyle sınandığı bu plan karşısında ne yapacak?



Kimse Bilmez dizisinin başrollerinde ünlü ses sanatçısı ve başarılı oyuncu Keremcem'in yanı sıra, yine oyunculuklarıyla oldukça beğenilen Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal yer alıyor.