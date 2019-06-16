Leke dizisi sezon finali yapıyor! Leke 9. bölüm fragmanı

Leke 9.bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecan yarattı. Leke sezon finali Salı akşamı olacak. Leke dizisinde Şirin'in ifadesi ile olayların tüm seyri değişiyor. Gerçeklerin ortaya çıkacağı Leke dizisinde Cem pişmanlık yaşarken, Yasemin'in yaşadıkları da açığa çıkıyor. Peki Yasemin ile Cem arasında neler yaşanacak?



LEKE SEZON FİNALİ FRAGMANI





Murat, ameliyata giriyor!



Şirin'in ifadesi sonrasında tüm gerçekler ortaya çıkıyor! Ekber'in Cem'e dinlettiği ses kaydında Yasemin'in başına gelen olaylar bir bir aydınlığa kavuşuyor. Cem ise son derece pişman ve perişan oluyor. Birkan ve Serpil kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıyor! Murat ise yıllardır beklediği ameliyata sonunda giriyor! Yasemin ve Cem arasında buzlar eriyecek mi? Murat ameliyattan çıktıktan sonra duyacak mı?



LEKE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Hastanede uyanan Arda, başına gelenleri öğrenince şoke olur. Arda, Cem' e kendisini Yasemin'in yaraladığını anlatacak mı? Yasemin ve Fischer'ın gerçek görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Cem, Yasemin'e karşı büyük bir haksızlık yaptığını anlar.



Yasemin'den özür dilemek isteyen Cem, ona ulaşamayınca bir mektup yazar. Yasemin, Cem'i affedecek mi? Serpil'le yüzleşen Cem, Mehmet'in büyük bir oyun oynadığına emin olur.





Mehmet'in oyununu su yüzüne çıkarmak içi Ekber'den yardım alır. Cem ve Mehmet'in büyük yüzleşmesinde neler olacak? Cevat komiser, Birkan'ı soruşturmaya devam eder. Bu sırada Şirin, Serpil'in kendisini sattığını anlatmak için karakola gider. Şirin'in ifadesini Cevat komiser alır. Serpil yolun sonuna mı geliyor? Birkan ablasını ipin ucundan kurtarabilecek mi?



Cem, Yasemin'e evlenme teklif etmeye karar verir. Yasemin'in görüşmeyi kabul ettiği gecenin sürpriz konuğu kim olacak?