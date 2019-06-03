Bayram namazı saat kaçta? 2019 Ramazan Bayramı mesajları

2019 Ramazan Bayramı yarın kutlanmaya başlanacak. Milyonlarca Müslüman bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre Ramazan Bayramı namazının kaçta kılınacağını yayınladı, haberimizde paylaştık. Ramazan Bayramı mesajlarını da haberimizde bulabilirsiniz.



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EN GÜZEL VE ANLAMLI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI



- Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.



- Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.







- En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Ramazan bayramı mesajları 2019! 4 Haziran'a özel en güzel bayram mesajları ile mutlu edin... Bayramınız Kutlu Olsun!



-Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Ramazan bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.



-Mübarek Ramazan Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Ramazan bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.



-Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.



-Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.





-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.



-Bizi yaratan Allah'a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.



-Dualarım Sizinle Birdahaki ramazan Bayramında Güzel Anılara imza Atmak dileği iLe Ramazan Bayramınız Hayırlı Olsun.