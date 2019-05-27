Hercai sezon finali fragmanı: Reyyan Miran’a şans veriyor mu?

Hercai son bölümde Azat Gönül'ü kaçırmış ve serbest bırakmak için Reyyan'ın gelmesini beklemişti. Yayınlanan Hercai 12. bölüm fragmanında ise Gönül'ün ellerini çözmüş bir şekilde Azat'a ateş ettiği görülüyor. Telefonda bunu öğrenen Handan ise perişan oluyor. Peki Azat öldü mü? Reyyan olanları öğrenecek mi? İşte Hercai sezon finalinde yaşanacaklar…



HERCAİ SEZON FİNALİ FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.

HERCAİ DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Yapım: Mia Yapım

Yapımcı: Banu Akdeniz

Yönetmen: Cem Karcı

Oyuncular: Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök, Duygu Yetiş