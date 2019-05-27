Hercai sezon finali fragmanı: Reyyan Miran’a şans veriyor mu?
27 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Haberleri Hercai sezon finali fragmanı: Reyyan Miran’a şans veriyor mu?

sezon finali fragmanı: Reyyan Miran’a şans veriyor mu?

Hercai sezon finali fragmanı: Reyyan Miran’a şans veriyor mu?

ATV’nin yeni başlayan fakat kısa sürede oldukça sevilen dizisi izlenme rekorları kırıyor. Hercai 12. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara bir süre ara verecek. Hercai sezon finali fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Reyyan Miran’a bir şans daha verecek mi diye merak edilirken şoke eden bir gelişme yaşanıyor.

son bölümde Azat Gönül'ü kaçırmış ve serbest bırakmak için Reyyan'ın gelmesini beklemişti. Yayınlanan Hercai 12. bölüm fragmanında ise Gönül'ün ellerini çözmüş bir şekilde Azat'a ateş ettiği görülüyor. Telefonda bunu öğrenen Handan ise perişan oluyor. Peki Azat öldü mü? Reyyan olanları öğrenecek mi? İşte Hercai sezon finalinde yaşanacaklar…

HERCAİ SEZON FİNALİ FRAGMANI

Hercai - 12. Bölüm fragmanı (Sezon Finali)

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.

HERCAİ DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Yapım: Mia Yapım
Yapımcı: Banu Akdeniz
Yönetmen: Cem Karcı
Oyuncular: Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök, Duygu Yetiş

  1. 27.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hercai sezon finali fragmanı: Reyyan Miran’a şans veriyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN