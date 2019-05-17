Hercai 10. yeni bölümde Reyyan Miran’ı affedecek mi?
17 Mayıs 2019, Cuma
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10. yeni bölümde Reyyan Miran’ı affedecek mi?

Hercai 10. yeni bölümde Reyyan Miran’ı affedecek mi?

ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisi bu akşam ekrana gelecek. Konusu ve oyuncularıyla yayınlandığı günden bu yana büyük ilgiyle izlenen Hercai 10. bölümde Miran, Reyyan’ın peşini bırakmıyor ve kendini affettirmek için büyük savaş veriyor. Fırat da devreye girerek bu işi hızlandırmaya çalışıyor. Peki Hercai’de Reyyan Miran’ın büyük sevgisini görerek onu affedebilecek mi?

yeni bölümüyle bu akşam izlenecek. Şimdiden heyecanlı bekleyişin başladığı Hercai dizisinin yayınlanan 10. bölüm fragmanı büyük olayları konu alıyor. Hercai'de Gönül'ün yaptıklarını öğrenen Miran konakta herkesin önünde onu boşayacağını haykırıyor. Peki Hercai yeni bölümde Azize buna izin verecek mi? Gönül ne yapacak?

HERCAİ 10. BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Reyyan, görmüyor musun seni çok seviyor!"

Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçmiştir. Miran ve Nasuh arasındaki restleşmenin sonucu bir kere daha iki konak arasındaki dengelerin değişmesine neden olacak mı? Reyyan, Miran'ın teklifine nasıl karşılık verecek? Diğer yandan Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu durum Aslanbey konağında ikinci bir depreme neden olur. Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak?

  1. 17.05.2019
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